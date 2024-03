Pedro Salinas se quedó picón porque revelé que había estado involucrado con el candidato fujimorista Hurtado Miller para las elecciones ediles de 1998, junto a RMP. Como carece de defensa más allá de un negacionismo cínico, pues tiene en contra el testimonio de varios participantes, la carta de la fallecida señora de Hurtado Miller y la aparición repetida durante esa campaña de Daniel Borobbio (del que todo el mundo sabía era colaborador montesinista), Pedro se puso a soltar chismes de comadre en su programa clandestino, pero para eso también hay que tener coherencia. Veamos: 1) Regresé a Lima de vivir afuera el miércoles 7 de octubre de 1998. Esas elecciones ediles fueron el domingo 11 de octubre, así que mal podía opinar sobre esos comicios porque estaba afuera. Además, recién volvía al periodismo y como editor de Economía de EC. 2) Federico Salazar me confirmó que es falso que a él le hayan ofrecido la dirección de Correo. Con esta mentira ampayada dudo entonces que también le hayan ofrecido ese puesto a Pedro, como se jacta. Además, tampoco daba el perfil porque nunca había estado metido en una dirección de diarios, como yo sí en Expreso. 3) Otra mentira más: Fui subdirector de Expreso con Luis García Miró. Jamás figuré en la planilla del Expreso de Calmell del Solar, como afirma Pedro. 4) No saqué adelante el diario económico con EPENSA no por “flojo”, sino porque era inviable. Examiné el mercado y entonces no había espacio publicitario para otro medio de este tipo que pudiese competir con el potente Gestión (tan fuerte era que EC tuvo que comprarlo en lugar de crear otro competidor) y el aún presente Síntesis. Además, existían otros impedimentos (más caja, papel salmón muy caro, escasez de periodistas económicos, etcétera). En lugar de aprovecharme sabiendo que ese diario no caminaría, se lo dije a los Agois. Me imagino que esa franqueza y no ser “flojo” les animó a contratarme después en Correo. ¡No hubiese sido lógico lo contrario!

To be continued…