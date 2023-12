-Habría que imitar al argentino Milei y pasarle la factura de lo que cuesta movilizar a la Policía a cada gremio (y a sus dirigentes como responsables solidarios) que se manifieste en las calles. Construcción Civil, Sutep, CGTP, las ONG, etc., que apoquinen lo que no le corresponde pagar al contribuyente. Es más, deberían incluso pagarles un lucro cesante a los comerciantes que no pueden vender nada el día que les cierran las calles. Tienen derecho a marchar, pero que paguen los costos que les originan a otros. Si no pagan, pues que se les traben embargos a sus cuentas y bienes o se declare la “muerte civil” de sus dirigentes.

-Si los demócratas quieren inhabilitar a Trump como candidato presidencial en USA, pues que se importen a Salas Arenas de nuestro JNE. Incluso, podrían obtener un triunfo ajustado en urnas.

-Poca honestidad intelectual de la columnista Janice Seinfeld de EC de solamente enfocar la polarización social sobre la ruptura caviares/anticaviares y obviar mencionar lo que engendró eso, que fue el anterior y rabioso fujimorismo/antifujimorismo (ya pedirle que sepa un poco de historia del Perú y mencione la anterior aprismo/antiaprismo que marcó gran parte del siglo XX peruano parece demasiado).

-El comunista Lenin decía que los burgueses les iban a vender la soga con que les ahorcaría. El peor enemigo de El Comercio es Mohme, que hasta les ha enjuiciado por una supuesta concentración de medios. Resulta que El Comercio pasaría a imprimir las ediciones provincianas (norte y sur) de La República en sus plantas de Arequipa y Chiclayo a partir de marzo, pues Mohme ha despedido a todos los periodistas y administrativos de sus redacciones y a casi todos sus operarios de las plantas de Piura y Arequipa. Espero que no se vendan así por unos cuantos soles.

-Votaron por el Frepap. Votaron por Castillo. ¿Qué sigue: el mono del Parque de las Leyendas o Antauro?

PD.: Elvia Barrios, ¿mi sentencia?