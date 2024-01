-¡Los peruanos NO aprendemos! Tras desperdiciar más de US$10 mil millones en las Interoceánicas y la refinería de Talara, ahora se está planteando alegremente hacer un gasoducto al sur con participación estatal (otra estúpida propuesta de Ollanta Humala, además de Talara), cuyo coste INICIAL es de US$4,300 millones. A la luz de las experiencias penosas de las interoceánicas y la refinería, ese costo se disparará probablemente a unos US$7 mil millones. ¿Qué industrias va a alimentar ese gasoducto en el sur si no existen? ¿Acaso va a poder romperse las calles para redes domiciliarias en el Cusco, Arequipa, Ayacucho, Puno y otras ciudades andinas con la cantidad de restos arqueológicos ocultos bajo su superficie? ¿Va a poder usarse acaso masivamente el GNV en la altura cuando los motores de autos a gas natural no suelen alcanzar la potencia necesaria? Y mucha gente en el sur confunde el GLP (que se usa en los balones) con el GNV y se van a molestar cuando vean que el precio de los balones (GLP) no baja, para terminar luego bloqueando carreteras y rompiendo cosas (dos de sus hobbies favoritos. El otro es echarle la culpa de todo lo malo que les pasa a Lima).

-Qué casualidad que ese sobrino Fray Vásquez de Pedro Castillo se entrega al jefe policial Harvey Colchado justo cuando se dice que el ministro del Interior quería sacar a este oficial. Ya estoy viejo para creer en esas “casualidades”…

-Cerraron al gigante constructor chino Evergrande. Cuidado con que China sufra una crisis hipotecaria tipo la que ocurrió en Occidente en 2008. Le va a costar mucho dinero a los chinos sanear ese sector.

PD1: ¿Algún día será público todo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht? ¿Seguirá ese sospechoso secretismo?PD2: Hasta ahora la jueza Elvia Barrios no acata la segunda y reciente sentencia aclaratoria del TC sobre mi caso. ¿Es por miedo a CSM o por un malentendido espíritu de cuerpo? Después nos proclaman, sin sonrojarse, que “vivimos en un Estado de derecho”.





