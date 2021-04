-Me sorprende que salga tan rápido una encuesta sobre la segunda vuelta. Debieron esperar a que se enfríe un poco el ambiente. Dada la novedad y la tan generosa y tierna cobertura mediática al “profesor Castillo” –que parece el dueño de Canal N, Latina y RPP–, era de esperar que el comunista en auge aparezca tan adelante por ahora. Y conociendo como conozco a los sectores D y E, donde el comunista está muy fuerte, va a ser muy difícil hacerles cambiar de opinión. Son muy tercos, muy viscerales y muy infantiles, y por eso ya se encapricharon totalmente con él, como sucedió con Fujimori en 1990 y Humala el año 2011. Como me comenta un amigo sobre esta encuesta: “Es increíble que voten así por Castillo con tanto mísero venezolano exiliado que ves por el país. ¿Cómo estos marxistas senderoides de Castillo pueden tener 52% en Ayacucho después del baño de sangre que Sendero provocó allí? ¿Esos ayacuchanos son masoquistas? Deberían ser hasta macartistas y escupir a la hoz y el martillo. Me sorprende que Keiko solo tenga 52% en el sector A si a estos comunistas les van a quitar todo. ¡Debería tener 90% allí! ¡Estos de A son los más brutos de todos!”.

-A menudo, los congresistas piensan que el populismo más absurdo les trae reconocimiento y réditos políticos. En esa tónica, este es el Congreso que más imbecilidades ha hecho en el campo económico (peajes, AFP, CTS, control de tasas de interés) y laboral (ascenso automático en Essalud, una ley irrealista de empleadas domésticas, CAS, fin de la Ley de Promoción Agraria y varias de esas). Sin embargo, solo tiene 20% de aprobación. ¿Por qué los beneficiarios finales de su populismo desbordado (transportistas, pensionistas, médicos, empleados públicos, domésticas, peones, entre otros) no les quieren? ¿No deberían ser superpopulares con esa feria de regalos? El peruano es raro hasta para eso.

