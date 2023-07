-Como era de esperar, se ha presentado una lista mala y otra pésima para renovar la Mesa del Congreso. Con todos sus defectos, la mala lista de la derecha es algo infinitamente superior a que los “Niños” de AP y los rojos capturen la Mesa. Renovación debería dejarse de remilgos y apoyar a la primera lista para alejar cualquier posibilidad de triunfo de esta segunda.

-Esta imputación formal por lavado de activos a Villarán, Glave y Anel es la estocada definitiva a esa antigua pretensión de la caviarada limeña de ser la conciencia moral del país. También ya era hora de que la izquierda caviar experimente en carne propia lo absurdas que son estas acusaciones, tan alegres y disparatadas, de lavado de activos que hace el Ministerio Público a todo el espectro político. Pero les confieso que me cuesta creer, con todas las discrepancias que tengo, que Glave y Nieto anden metidos en algún chanchullo.

-Es terrible la crisis de la prensa escrita, pero los medios colaboran a ella y bastante con sus ofertas de lectura. Ayer en EC desperdician nada menos que media página de la sección editorial con una columna muy tontona sobre que es muy importante para el país, en estos momentos tan complicados, declarar el día de la mujer negra peruana... Gestión es un diario de negocios y el otro día malgasta TODA una página entera en una columna sociológica barata, que hasta hace disquisiciones absurdas entre el catalán y el quechua... Si compro un diario de negocios y economía, es para leer información sobre negocios y economía y no un bodrio a TODA página de sociología caviarona barata. Para eso, leo La República. Si acudo a la sección editorial del diario más importante del país no es para leer tonteras importadas de esta moda “woke”, sino para gozar de reflexiones mucho más profundas y urgentes que esto de proponer días declarativos. Para eso leo a alguna ONG. No rellenen sus espacios con cualquier cosa, que el lector se percata y no las lee o se aleja.

PD: ¿Iberia, cuándo aparece mi maleta?