-¡Qué escándalo que este juez Díaz Toffoli de Brasil haya suspendido el pago de la indemnización que Odebrecht debía abonar! Lógico, llegó Lula, el socio político de Marcelo, al poder y ya comenzó una operación de lavandería. Bueno, se han cambiado el nombre a Novonor y ya anuncian que van a volver a trabajar en nuestro país. O sea, allá y aquí no pasó nada. Arcadas. -Lamento los recientes fallecimientos de José Miguel Morales y el casi centenario Patricio Ricketts, dos personajes obsesionados con el bien del Perú, uno desde el gremialismo empresarial y el otro desde el periodismo (incluso, Sendero Luminoso le voló su vivienda al cultísimo Ricketts, que no dejaba de darles guerra con su pluma). Pocos de los periodistas más jóvenes tienen un bagaje cultural interesante y un castellano rico (comparen a Ricketts con Eloy Marchán…) y los líderes gremiales con visión y agallas están en franco proceso de extinción (comparen a Caipo con Morales al frente de Confiep…). Arequipa nos otorgó, entre otros, dos grandes periodistas muy similares en sapiencia y estilo, como Luis Rey de Castro y Patricio Ricketts, que desde jóvenes destacaron rápidamente. Menciónenme, por favor, algunos similares en estos días. En general, lo preocupante es que uno no observa un recambio de la misma calidad en las generaciones menores de 50 años que van a tomar la posta de aquí a un tiempo en todos los campos. ¿No está saliendo gente nueva cualificada? ¿O es que los más valiosos migran? ¿O es un proceso veloz de abaratamiento intelectual del país, que cada día está más “chacra” -por usar ese genial modismo peruano para definir algo entre vulgar, zafio, chabacano y ramplón- en todo?-¿Qué le pasará por la cabeza a Biden, que pretende candidatear de nuevo y gobernar EE.UU. pasados los 80 años? ¿No se percata del daño que les hace a su país y a su partido, y que eso es el mejor argumento de Trump (que tampoco es un chiquillo) en su contra? ¿Y va al volver a poner al desastre de Kamala Harris de vicepresidenta?