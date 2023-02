Con el tiempo, se ve que la llamada “Ley Mulder” era lo más sano al cortar drásticamente esa ponzoña dulce que es la publicidad estatal. Castillo trasladó todos esos fondos de los medios limeños para repartirlos entre los provincianos (principalmente, las radios). Eso ha significado que durante todos los días de su mandato se haya repetido machaconamente por el interior ese libreto de que a Castillo no lo dejaban gobernar por ser un campesino indígena y que era un tipo honrado acorralado por la malvada prensa limeña. Eso caló de tanto repetirse y ya vemos estas revueltas absurdas.

Y aquí viene otro tema de fondo: por más de una década advertí desde donde opiné y trabajé (Correo, Latina, RPP) que bastaba salir tan solo unos 20 minutos de Lima para oír verdaderas barbaridades en las radios locales y que la derecha tenía que montar urgentemente una red de radios para combatir a diario esa “narrativa” extremista. Nunca les interesó. Les dije para instituir un think tank que se dedique sistemáticamente a desmentir cada uno de los mitos que la izquierda inoculaba en la mente de la gente y que además marcase la agenda, como lo hizo el ILD en su momento. No les interesó. Les dije para copiar al IDL y montar una ONG abogadil, ideológica y activista como esta. No les interesó. Me botaron pérfidamente de Correo y Latina. No les interesó. Les hablé de las guerras ideológicas en redes. No les interesó. Harto de hablar en el desierto, muy desilusionado de todo, amargado y previendo claramente que el Perú se iba directo al desastre (¡pero nunca pensé que tan rápido y tan profundamente!), me largué. Hoy todo es una catástrofe y veo llorar (o irse a la playa) a los indiferentes de antes. Y aun así, no mueven un músculo porque NO entienden que esta es una guerra gramsciana por el sentido común. ¡Por ciegos y tacaños se van a joder!

PD.: Pongan por Internet las sintonizadas radios Onda Azul y Pachamama de Puno y oigan lo que se habla allí. Estremecedor.