Se sigue enrareciendo aún más la atmósfera peruana tras estos últimos allanamientos domiciliarios que siguieron al video de una agitada y confusa congresista Chirinos sobre su inminente detención y su posterior viaje navideño. La Fiscalía y el PJ podrán argüir las razones que quieran, pero no deja de parecer siempre siniestra e intimidante la entrada madrugadora y furtiva a residencias privadas, más aún si sus propietarios —que son además personajes cercanos a la política, lo que despierta más suspicacias— están notoriamente ausentes y no pueden así convocar a un abogado para supervisar la diligencia. Es que incordiará a muchos que se los diga, pero la administración de justicia-fiscal-policial en el Perú de nuestros días no te genera la necesaria confianza, pues tenemos un Poder Judicial con magistrados tan parcializados como San Martín (que condena con causas prescritas) y Elvia Barrios (que dilata artificialmente la ejecución de sentencias del TC, sabiendo ella perfectamente cómo procesarlas), un Ministerio Público con fiscales mediáticos y/o sesgados como Zoraida Ávalos, Vela y Pérez y una policía con elementos politizados —y también mediáticos— como Colchado, tan abiertamente ambicioso de poder y pleitesía.

Todo esto con un evidente manipuleo caviar detrás (ya saben ustedes quién es el titiritero), acompañado de una prensa domesticada por filtraciones y de apaleo en redes. Las hipótesis fiscales pueden ser coherentes y su narrativa aparentemente encajar, pero los dichos de un colaborador eficaz tienen que ser 100% corroborados antes de ser vendidos como plenamente válidos y de filtrar apresuradamente acusaciones ligeras de “organización criminal”, acompañada de dibujitos colegiales. Se debe entender de una vez en el Perú que no se percibirá nunca como justicia a aquella que viene acompañada de un tufo revanchista, linchamiento prepotente, odio apasionado, ventajismo alevoso y mucho, mucho exhibicionismo mediático.

PD: Jueza Elvia Barrios… ¿Y mi sentencia?

