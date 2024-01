Antes de tocar el tema central, tengo que hacer un prólogo. Advierto que aquí “dato mata relato”: esto no lo escribo como un ditirambo al gobierno fujimorista, sino como algo que ocurrió, guste o no. Resulta que tras la estabilización económica, a mediados de los 90 comenzó a darse la pregunta de qué hacer a continuación. A la injustamente olvidada ministra Liliana Canale se le ocurrió contratar a la consultora Monitor Company, dirigida por el gurú de moda Michael Porter. El informe de Monitor recomendó al Perú concentrarse en impulsar a fondo tres sectores: minería, agroexportación y turismo, lo que ese régimen hizo y fue cosechado en las décadas siguientes. Lamentablemente, ese explosivo crecimiento de la actividad minera fue frenado hasta ahora por la izquierda maldita y su caviarada cómplice, que frustró la apertura de Conga y Tía María —ante la cobardía de Humala— y no deja de hostigar a Las Bambas y otras. El turismo venía muy bien (hay que reconocer que durante Toledo también se impulsó bastante), pero el COVID-19, los disturbios sureños y la falta de seguridad callejera han hecho retroceder a este sector. Nos queda la agroexportación, sector que venía expandiéndose a gran velocidad hasta que la cobardía de Sagasti recortó una muy buena ley promotora. La izquierda ha olido sangre y le ha puesto la puntería a este sector vital para nuestra economía, así que ahora las ONG están intentando ideologizar y formar cuadros contra esta actividad con la ayuda de coleguitas radicalizados y el financiamiento traidor de la Unión Europea. ¿Los agroexportadores reaccionarán ante este desafío tan mal como los mineros, unos torpes cargados de dinero que fueron totalmente desbordados por la izquierda? ¡Hoy los agroexportadores son hasta capaces de contratar a la caviarada para que los asesore, como hacen los mineros! ¡Cómo se extraña el coraje de Pedro Beltrán, líder por décadas de los agroexportadores costeños (por eso le apodaban “El Señor de los Mil Agros”)!





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO