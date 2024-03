Ojalá La República y otros hubieran hecho el mismo roche a Humala cuando Correo le descubrió el Tag Heuer el año 2009 como este escandalete que le están armando, con igual razón y justicia, a Dina Boluarte por ese Rolex. Más bien ellos ridiculizaron la denuncia a Humala para defenderle. Es que la siempre hipócrita izquierda le perdonaba todo a Humala y trataba de hacer befa cuando se le cuestionaba.

Correo le sacó con la camiseta de Brasil en portada (como fotomontaje) para graficar que Ollanta jugaba para ese país en lugar del Perú y lo mismo. Claro, Humala aún no era presidente como Dina, el Rolex es más caro y era relativamente más fácil que un uniformado sumamente ahorrador se compre un no tan inalcanzable Tag Hauer que una empleada de Reniec se haga con un Rolex, etcétera… pero definitivamente Ollanta no ganaba como para tener ese lujo y mostraba además mucha hipocresía en mostrarse entonces como un izquierdista chavistoide al mismo tiempo que se daba ese superfluo gusto burgués (pocos años después Nadine comenzaría con los chocolates Godiva, las compras en la carísima tienda Loropiana de Nueva York, los modelos de Ani Álvarez Calderón y la inmortal portada en Cosas como modelo pituca).

-Una pena esta prematura muerte del talentoso Sandro Venturo. Lo conocí en Ancón hace muchas lunas. Desde siempre fue muy cordial y simpático, a pesar de que le critiqué mucho por caviar y por haber él iniciado la ola antiminera en el Perú con su lamentablemente brillante campaña del cebiche y el limón en peligro si se explotaba Tambogrande (para después terminar trabajando para grandes empresas mineras y de hidrocarburos). Descanse en paz.

PD: Tanto el Minsa como el MEM desacataron la prohibición impuesta por el OSCE de poner publicidad estatal a La República. El OSCE y las encargadas de Control Interno Ana Aguilar Varillas (MEM) y Dora Borjas Arteaga (Minsa) deberían sancionar esto, junto a los secretarios generales Juan Enrique Alcántara (Minsa) y Julio César Pesantes (MEM).