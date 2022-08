- Definitivamente, Maricarmen Alva no heredó un átomo de la astucia política de su tío Javier ‘Lechuzón’ Alva Orlandini. Esa agresión a la congresista de izquierda le puede dar oxígeno a Castillo al distraer el foco de atención, además de que se presta para que estos se victimicen y comiencen con el cuento de Paco Yunque y el malvado gringo Grieve por enésima vez. Es que la izquierda es siempre llorona y demagógica y le encanta atizar el odio y resentimiento con cualquier cosa.

- Es increíble que el juez Víctor Zúñiga haya devuelto por QUINTA vez al fiscal José Domingo Pérez la acusación sobre el caso de un presunto lavado de activos por los cocteles fujimoristas (no creo que se haya dado ese delito). Ya son 17 meses (¡desde marzo de 2021! Ya no le puede echar la culpa a la pandemia) que Pérez no puede sustentar esa acusación sin estar llena de errores (procesados sin situación jurídica delineada, partes que no han recibido las pruebas, cambio de categoría penal de complicidad a autoría, introducción de hechos y delitos que no son parte de la investigación, acusación fragmentada y no total, errores reiterativos, etc.).

Es decir, fácilmente el juez podría hasta dictaminar el archivamiento del proceso ante tanta incapacidad. Claro que eso no va a suceder, porque se trata de un caso político, sobre una candidata que es muy odiada por muchos y con mucho foco mediático. Tampoco vamos a ver al IDL, la Coordinadora de Derechos Humanos o a los abogados caviares de siempre (Ugaz, Ronald Gamarra, etc) manifestar críticas por esta inoperancia que atenta contra los procesados.

Y tampoco los medios van a quejarse porque están ocupados en otras cosas, tienen rabo de paja por endiosar tanto a los fiscales, es impopular protestar por los antipáticos naranjas y tienen temor a irritar a Pérez y perder así datos de la Fiscalía, además de que es muy picón y toma represalias. Le han dado un nuevo plazo hasta el 19 de agosto y ojalá que no haya un sexto rechazo.

