-A falta de encuestas por esas leyes medievales que tenemos, un buen indicio de cómo van ubicándose los candidatos para este domingo es fijarse a quiénes ataca La República. Ayer, por ejemplo, le dieron duro a una candidata. Veamos si hoy y el sábado sacan unas de sus portadas y “primicias” contra ella u otros candidatos que son caseritos de sus caricaturistas Heduardo y Carlín. ¿O ya no se acuerdan cómo La República tuvo una “primicia” –filtrada desde el Estado y justo el día anterior a la segunda vuelta del 2016– sobre la “aparición” de un celular en la celda de Montesinos y cómo trataron de involucrar con eso a una candidata? Atentos entonces a cómo vienen los últimos torpedos periodísticos sobre determinados candidatos, porque eso nos avisará sobre cuáles son sus chances, pues nunca se ataca a estas alturas al que no tiene posibilidades electorales.

-Dice muy poco de nuestro país que un candidato cercano al Movadef, y a varios sectores de la izquierda que bordean la ilegalidad, tenga alguna preferencia electoral significativa. Después de todo lo que significó Sendero en sangre y pérdidas materiales, uno no entiende cómo puede haber gente tan amnésica y estúpida de votar por senderoides. Bueno, también hay gente –y de A/B– que votará por una candidata cercana al chavismo, a pesar de que tenemos un millón de venezolanos refugiados por la hecatombe económica en su país. O gente que aún votará para el Congreso por un monstruo que les robó, mintió, manipuló, polarizó en odios y hasta se vacunó a escondidas. ¡Después no me venga el analista Alberto Vergara Paniagua a decir que no existe el “electarado”! Como bien decía George Orwell: “un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima, es su cómplice”.

PD: Nuevamente, reitero que no estoy en Twitter; los que mandan mensajes allí con mi nombre son impostores.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Basombrío, exministro del Interior: “Pedro Castillo le era útil a Sendero”