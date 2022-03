-Una percepción preocupante que se está extendiendo entre muchos es que Castillo es tan torpe que es inofensivo y que mayor daño no hará. ¡Tremenda miopía! En muy pocos meses hemos visto cómo Castillo ha demolido a gran parte de lo poco que funcionaba en el Estado con el nombramiento de corruptos e ineptos, cómo ha logrado que las calificadoras rebajen al Perú y sus bancos, cómo está insertando una legislación laboral absurda, cómo ha logrado poner a Petroperú al borde de la extinción (cosa que me alegra y espero que lo consiga) y mil cosas más que no pongo porque faltaría espacio. No está salvando el altísimo precio del cobre, Graham en el MEF y Velarde en el BCR. Castillo no resultó el bolchevique castrista que esperaba Cerrón para incendiar Palacio, ni el chavista senderoide que entusiasmaba a Verónika, pero es mucho más lentamente nocivo para el país de lo que creen intelectuales tercos como Levitsky y Tanaka, los “cojudignos” antifujimoristas que no quieren reconocer que son unos imbéciles por votar por éste (o abstenerse), y muchos complacientes burgueses que ya consideran que “esto es una desgracia, pero nada serio va a pasar”. Castillo no puede quedarse cinco años porque sencillamente el Perú quedaría devastado. Si hubo un error en los 80 fue no vacar al entonces demencial Alan García (existían mil motivos legales) y completar su mandato con su mucho más cuerdo vicepresidente Luis Alberto Sánchez. Esa pasividad peruana ante los peores gobernantes termina siendo cómplice.

-Lógica de Tuesta y la caviarada: si cualquiera sugiere la vacancia de Castillo, entonces es golpista. Si la salida del poder la sugiere Sagasti, entonces no es golpista.

-Propongo un castigo alternativo, rápido y barato a la cárcel y a los largos juicios penales para que presos y acusados queden libres: obligarles a ver cine peruano “serio”. La verdad que es el masoquismo más exquisito (si la ves) o el sadismo más refinado (si la recomiendas). ¡Qué malas películas que son!

