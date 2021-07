- Cada vez me queda más claro que el primer enemigo que la izquierda buscará aplastar para imponer su agenda serán los medios. No han llegado al poder y ya pusieron a Willax en la picota (con el aplauso incluso de coleguitas como Jacqueline Fowks), pero pronto irán por el resto, salvo su aliado Mohme o los sobones y cobardes de siempre.

- Según leo en Correo, el aspirante a premier Roger Nájar embarazó a una chiquilla de 14 años (¡él con 30 años!), tuvo una niña, no la reconoció y se negó a pagar pensión. Algún cínico me dirá que es entonces un candidato perfecto para el puesto, dado que tanto Toledo como el otrora premier Vicente Zeballos actuaron similarmente. Ya que Nájar sea comunista me preocupa, pero que sea un tipo así me repele y le descalifica totalmente para el cargo. Si le haces eso a tu propia sangre… ¿Ya qué le harás a tus prójimos? Ojalá Jaime Bayly tome este caso como con Zaraí y le haga zapatear.

- En esto sí coincido con los dos hermanos Hildebrandts (Martha y César): Todo se ha relativizado tanto por la izquierda en estas épocas tan desconcertadas que resulta que decir “festejación” es correcto porque sería una variedad del “español andino” (¿?), según aseguran los intelectualoides para justificar una palabra, viciada por analogía, proferida por la esposa de Castillo (y no faltó el imbécil que arguyó “discriminación lingüística”). O sea, ahora resulta que el castellano se va a hablar como si fuéramos esos niños de tres años que construyen graciosas palabras forzadas por analogía y que también se va a atomizar en una serie de dialectos, donde cada uno va a expresar como le da la gana (tal como ese horrendo “aperturar”). ¡Vaya decadencia de este mundo repleto de millennials tatuados (tal como los delincuentes y las tribus primitivas antaño), “progres” e iletrados! Los disciplinados chinos se van a “festejar” fácilmente a Occidente.

VIDEO RECOMENDADO