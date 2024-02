[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Muchas mentiras en la historia del Perú”.

La historia del Perú en general se muestra y enseña con muchos errores, lo que uno se percata al leer e investigar por su cuenta. No sé si esto sucede por rutina, resentimientos, pereza o ideologización. Por ejemplo, al peruano le han metido en la cabeza que los españoles fueron unos genocidas durante la Conquista y que mataron indiscriminadamente indígenas. ¡Eso no es cierto! La inmensa mayoría de muertes indígenas fueron ocasionadas por la introducción de pestes europeas que eran desconocidas en América, como la viruela, la gripe y el sarampión (mientras que los europeos se llevaron la sífilis americana a su vuelta al Viejo Continente). La reina Isabel la Católica ordenó que “pongan mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno ni en su persona ni en sus bienes”. Carlos I promulgó precisamente las Leyes Nuevas de Indias para proteger a sus nuevos súbditos. Ya se ha establecido que Bartolomé de las Casas exageró muchísimo en su descripción de los maltratos a los indios y que tanto ingleses como holandeses crearon y difundieron la “Leyenda Negra” para desprestigiar a sus adversarios españoles.

Tampoco es que se llevó tanto oro a España. Eso sucedió solo durante los primeros tres o cuatro años y no podía ser más porque no había técnicas para la minería masiva de oro (se calcula que todo el oro llevado de América corresponde a la producción de unos pocos años en una mina grande moderna) y la mayor parte del oro usado en adornos indígenas era muy delgado (¡no se hacían lingotes!). Lo que salió de América hasta el siglo XIX fue básicamente plata para alimentar el circulante de monedas en Europa (y mucho se quedaba en América para financiar la administración). No se exportaba mucho más porque la larga distancia arruinaba todo perecible. Tampoco el Perú fue una “colonia”. Fue un virreinato, una figura legal completamente distinta y que se aplicó también a Cerdeña, Nápoles, Navarra y otras zonas del Imperio Español.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO