-Sé que para ser rojo, a estas alturas, hay que ser de pocas luces y poseer mucha ignorancia (amén de ser muy resentido), pero aun así Cerrón me asombra. Atribuir las subidas y bajadas del dólar a una manipulación contra Bellido y Perú Libre es demostrar no tener ni idea de cómo funciona la economía. ¿O considerar de “centroderecha” a este gabinete de movadefos, mendocistas, aranistas y otros rojos? Y este Cerrón ha sido gobernador regional y pretende ser presidente... Bueno, tras Castillo ya no me impactaría que la próxima vez elijan algo proveniente del Parque de las Leyendas. Todavía estupefacto cada vez que le veo con su sombrero eterno y la banda presidencial, ahora creo ya muy firmemente a los peruanos capaces de cualquier cosa en las urnas. ¡El término “electarado” se me quedó muy corto!

-No creo en una ruptura Cerrón-Castillo mientras el primero siga controlando al Ministerio del Interior y el servicio de Inteligencia. Me huele a bluff para que Castillo no bote a Barranzuela.

-Como bien se pregunta el periodista español Jorge Mestre… ¿por qué en estos Pandoras Papers solo aparecen políticos de derecha? ¿Los Kirchner, chavistas, etc., nunca han tenido offshores? ¿El magnate Soros nunca ha tenido una offshore? ¿No será porque en la financiación de esta investigación figuran Soros y la izquierdista Fundación Ford? ¿Mohme y Siomi Lerner nunca han tenido una offshore? ¡Ya pues! Seguramente aparecerán mil chanchullos, pero todo esto se nota muy direccionado.

-Ayer cerró definitivamente la aerolínea estatal italiana Alitalia por ser un pozo eterno de pérdidas. Pero aquí no faltan los necios que recurrentemente ofrecen una “línea de bandera” y los más tontos que celebran ese disparate.

-Se le pasó la mano alconsultorJ. C. Requena en “sobar” a la premier Mirtha Vásquez ayer en su columna en EC. ¡Demasiadas lisonjas para una comunista antiminera!

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno cómplice de Luis Barranzuela