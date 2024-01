-Bastante absurda esa reciente decisión de la jueza Miluska Cano de no aplicar por extensión el indulto humanitario a Fujimori en el caso Pativilca. Si se supone que el Estado perdona a una persona porque considera que ya no está en condiciones de estar en la cárcel, no tiene el menor sentido que lo quiera meter de nuevo adentro, como si se tratase de dos seres humanos distintos. Es obvio que ese perdón cubre a esa misma persona contra toda prisión. ¿La jueza Cano aprobó Lógica en el colegio? Encima, Fujimori ya va por los 86 años en julio próximo. ¿Va a meter a un octogenario en un largo proceso que durará un mínimo de tres años y condenarlo a 20 años de cárcel? Eso ya es sadismo, no justicia. Ese es otro de los problemas del Perú: tiene una concentración impresionante de gente mala, como esa jueza Cano, un fenómeno que no es tan usual encontrar en otros sitios del planeta. Por cosas de la vida he tenido que residir en muchos países y en pocos he encontrado tanta gente mala junta como en el Perú. Hablando de tipos malos, el difunto Gonzalo García Núñez hizo echar años atrás del BCR al señor Manuel Ruiz Huidobro sin su pensión y seguro médico a pesar de los años laborados. El titular del BCR Julio Velarde conoce de ese atropello y puede perfectamente enmendar esa injusticia; no sea un peruano malo más.

-Bergoglio acaba de recibir a una delegación de marxistas europeos en el Vaticano para “dialogar”. ¿Qué van a dialogar allí si los marxistas son ateos y a él y a la Iglesia los consideran como unos arcaísmos medievales que propagan “el opio del pueblo” para engañar al proletariado? La ausencia de líderes tan común en estos años ha llegado hasta a la Iglesia. Cualquiera puede ser papa, hasta un confundido argentino peronista.

PD: Jueza Elvia Barrios, el Tribunal Constitucional ya “aclaró” extensa —y hasta escolarmente— TODAS sus dudas respecto al fallo de ese órgano que anula la barbaridad que me hizo su colega San Martín. Sírvase respetar el Estado de derecho.





