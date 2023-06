Al parecer, Messi decidió imitar a Pelé y su llegada al fútbol estadounidense (o soccer allá) sería inminente. Y todo apunta a que su presencia impactará más que la del finado astro brasileño en las costumbres deportivas gringas. Como se recordará, Pelé decidió no jugar el Mundial de Alemania 74, tras haber asistido al anterior Mundial de México 70 inicialmente a regañadientes, y también dejó al Santos de toda su vida ese mismo año. Su intención era ya retirarse a los 34 años, que en aquella época eran muchos calendarios para un futbolista, pero la tentación o necesidad económica (malos negocios habían mermado mucho su patrimonio) de irse a jugar al Cosmos de Nueva York (rechazando las ofertas millonarias del Real Madrid y el Juventus) y el reto de colaborar a popularizar el fútbol en EE.UU. (uno de los mayores animadores de insertar este deporte en EE.UU. fue Kissinger) le hicieron cambiar de parecer. Y como buen amigo que era de nuestro compatriota Ramón Mifflin, compañero suyo en el Santos, se llevó al “Cabezón” a jugar también a ese equipo de la Gran Manzana. Junto a Pelé llegaron a EE.UU. varios astros treintones, como Cubillas (que jugaba en el Strickers Fort Lauderdale, al lado de Miami), Beckenbauer, Gerd Muller o Giorgio Chinaglia, a los que seguirían Cruyff (en Los Ángeles y en DC. Para mí, el holandés se equipara a Messi. Primero Pelé, segundo Maradona y después Messi con Cruyff) y ese extraordinario gambetero que fue George Best. Así, Pelé en junio de 1975 debutó con el Cosmos, donde jugó hasta octubre de 1977. Si bien Pelé llenó estadios y su presencia llamó mucho la atención, la intención de que con su presencia el fútbol se volviese un deporte tan popular allá como el fútbol americano, el baseball o el basket no resultó. Sin embargo, EE.UU. ya ha hecho su Mundial, hoy el soccer es el deporte más popular entre las mujeres y los latinos, que son el 22% de la población gringa, así que tal vez Messi impulse más el futbol allá que Pelé.

