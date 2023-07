No sé por qué se escandalizan tanto de que Perú Libre se haya aliado con el fujimorismo, APP y otros para la Mesa Directiva, si el fondo de la política se trata mucho de eso, de saber negociar con el adversario. Jimmy Chinchay no entenderá eso, pero si no existen los votos no tienes más remedio que buscarlos. Muchos tontos jamás entendieron esa genial jugada de Haya de pactar con su enemigo Prado en 1956 para llevar a este al poder por segunda vez, legalizar al APRA y darle 6 años de paz y democracia al Perú. Me acuerdo que la única vez que traté con Haya le pregunté por qué pactó con Odría en 1963 y me contestó: “Odría había ganado Lima en las elecciones de 1962 y era de lejos la tercera fuerza política del país. ¿Si no conversaba políticamente con Odría, entonces con quién lo hacía?”.

Esa sapiencia le faltó a Belaunde en 1962, cuando pudo pactar la presidencia con Odría y evitar el golpe militar de la junta de Pérez Godoy. Odría solo le pidió dos cosas: ser nombrado Mariscal (siempre pensó que se lo merecía antes que Eloy Ureta, que él había sido el verdadero artífice de la victoria sobre Ecuador en 1941) y ser destacado como embajador en la España franquista por seis años. Ya Odría sabía que había quemado su mejor oportunidad, que no era un jovencito y que aliarse con el APRA provocaría un golpe (lo que sucedió. El Ejército vetó a Haya y después vetó que Haya apoye a Odría). Lo que no se habla de esa época es que el "demócrata" Belaunde transó con los militares para apoyar el golpe de 1962 y ser el candidato oficialista y el único sin vetos para los comicios de 1963. Por eso hasta una delegación accipopulista felicitó a los golpistas y la belaundista Caretas aplaudió el golpe. ¿O acaso los civilistas no se odiaban a muerte con Piérola y terminaron pactando con este para derrocar la dictadura cacerista y darnos después casi veinte años de paz democrática? A pactar le dicen hasta "repartija" en Perú por tercermundistas cainitas eternos…