Al Congreso actual no le hacen el cargamontón crítico por lo que es verdaderamente importante. En lugar de estar defendiendo a un personajillo secundario como es Zoraida Ávalos (que muy bien botada está), los cuestionamientos deberían estar orientados a decisiones congresales que causan un daño nuclear. Por ejemplo, la semana pasada, el Congreso decidió destrozar todo intento de mejora del profesorado público con base en el mérito (carrera pública magisterial) y ha rebajado las condiciones para que 100 mil maestros pasen automáticamente de contratados a nombrados tan solo con el ínfimo requisito de que hayan enseñado durante tres años. Haber tenido a Pedro Castillo como la mejor prueba de que cualquier ignorante sideral (y hasta con síntomas de retraso mental) puede fungir como maestro público de primaria debió ser el mayor acicate para que perseveremos en elevar la ínfima calidad del profesorado público, pero ha sido todo lo contrario y, más bien, se ha aprobado una norma para que miles de Pedros Castillo tengan garantizada su estabilidad laboral y se dediquen a pulverizar las mentes de millones de escolares. Quien impulsó esta salvajada fue esa cosa llamada Pasión Dávila (ese mismo cobarde que atacó por la espalda a un colega), secundado por otro encefalograma plano similar (Sigrid Bazán) y otro ser indescriptible como Pepe Luna. Ochenta congresistas irresponsables han votado a favor de este brulote contra la educación y el Ejecutivo ha anunciado que lo observará, pero mucho me temo que por insistencia será aprobado, ya que la mayor parte de congresistas que nos metieron Cerrón y Castillo son profesores públicos que quieren estas normas para contentar a su “electarado” particular y seguramente otros grupos habrán canjeado sus votos, apoyando esta barbaridad a cambio de la próxima presidencia del Congreso. La otra salvajada ha sido crear otro feriado más (23 de julio por el FAP Quiñones), lo que nos costará perder 1,500 millones en producción. Migren. De verdad, migren. .