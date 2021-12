¡Tal como en estas últimas horas, suceden en simultáneo tantas cosas de tanta magnitud en el Perú al mismo tiempo que uno ya no sabe por dónde empezar una columna! En menos de 48 horas se ha revelado que el presidente Castillo habría recibido directamente sobornos de la ya inmortal Karelim (¿por qué toda la información confidencial que se trata en el Ministerio Público cae inmediatamente en las manos de la ONG IDL? ¿Los interrogatorios y los procesos no son reservados acaso? Y esto sucede, escandalosamente, desde hace años. ¿Esto no demuestra totalmente que esa ONG controla al MP? ¿Y todo esto no es una operación para que la caviarada coloque a la vicepresidenta Boluarte en el poder?), que ya no habría una Asamblea Constituyente convocada vía referéndum –para sustituir a la C-93 por una Constitución bolivariana– porque el Congreso ya le colocó un definitivo candado legal, que la hija del ministro de Educación y una congresista habrían vendido los exámenes de ascenso de los profesores públicos, que felizmente el Congreso decidió abortar el intento del ministro Francke de subir impuestos, que la mina más grande del país (Las Bambas) del metal que nos da de comer (el cobre) está por cerrar actividades debido a los bloqueos comuneros, que el burdo intento de Mohme/La República y la izquierda por defenestrar a la presidenta del Congreso Alva para colocar a algún castillista o caviar fracasó estrepitosamente, que ese mismo fiasco demostró un cisma en la bancada de Perú Libre y que por ello ya el desequilibrado Bermejo y otro congresista han renunciado a ese bloque parlamentario…

¡Pero no, todo eso no es lo más importante! Lo más importante es que el Partido Morado quiere leyes para proteger a las gallinas y que la ministra de Cultura ha creado una comisión para enseñarnos a hacer cebiche. ¿Fueron dos pelotudeces o intentos psicosociales, cortinas de humo?

VIDEO RECOMENDADO

Minera Las Bambas confirma suspensión de operaciones. La SNMPE reafirma que paralización pone en riesgo actividad macroeconómica del país. Además, Mirtha Vásquez se lava las manos sobre visitantes de la casa Breña. Y el Congreso rechazó moción de censura contra María del Carmen Alva.