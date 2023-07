Ayer la derecha debió ganar por K.O. en España a un gobierno socialcomunista bastante malo y no lo hizo. El centroderechista Partido Popular creció básicamente a costa de VOX, pues caló muy bien su propaganda del “voto útil” para defenestrar al socialista Pedro Sánchez. Pero ese estirón no le bastó para llegar a los 176 escaños requeridos para gobernar, aun uniéndose al vapuleado VOX y a algún partido regional derechista (canarios y navarros).

Por su parte, tampoco los socialistas y sus aliados llegaron a esos 176 escaños, así que estamos ante un bloqueo. Es un resultado inesperado, porque casi todas las encuestas y opinólogos vaticinaban un triunfo conjunto de la derecha. Nadie se esperó una tan buena performance del desgastado Sánchez, que incluso mejoró su votación general de 2019 (dos escaños y 600 mil votos más).

O sea, no habrá purga del inefable sanchismo de la política. Y es un mal resultado, porque España ya ameritaba un relevo y no entrar en este limbo, que posiblemente la lleve a nuevas elecciones, en donde también posiblemente se repetirían los mismos resultados. Es malo también porque ratifica que el país está completamente partido en dos.

Así, la molestia de la derecha por no ganar el poder y la soberbia de la izquierda por no perder como de verdad se lo merecía van a atizar más los odios seculares y guerracivilistas entre las “dos Españas” de toda la vida. Habría sido muy sano para España la llegada al poder de un gobierno de derecha moderada del PP como la vuelta del PSOE a la socialdemocracia moderada de antes, purgando al nefasto sanchismo izquierdistoide y caudillista que le ha capturado y que no vaciló en pactar con el comunismo de Podemos, el independentismo catalán de ERC y los herederos del terrorismo vasco de Bildu.

Este resultado comprueba que los españoles son tan cagones como nosotros para votar, lo que es un triste consuelo. También comprueba que de allí venimos en cuanto a defectos y taras.

PD.: ¿Iberia, cuándo aparece mi maleta?