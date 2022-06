¡El Perú se pasa de cheverengue! En nuestro país suceden las cosas más discordantes con la más elemental sindéresis. Leo que la Sunedu ha acudido al Poder Judicial en contra de su reciente reorganización dada por el Congreso. ¡Qué! ¿De cuándo acá un ente del Estado o sus funcionarios litigan contra el Legislativo (precisamente el poder que emite leyes) por una norma que le atañe? La Sunedu no es una empresa privada para ponerse a cuestionar judicialmente lo que dispone el Congreso. Sus funcionarios son empleados del Estado, no accionistas ni agentes privados críticos. A acatar la norma y, si no les gusta, pues que se busquen a un tercero que demande o que renuncien. Ojo, que quede claro para los que tienen problemas de lectura PISA que no estoy aquí opinando si la Sunedu está bien o si el sistema anterior –y que regresa– era mejor. Ese es OTRO debate (y no lo rehuyo: para mí ambos son malos: en uno los regulados se regulan, originando ‘universidades’ de chiste. Y con el otro la caviarada pretende tener todo el poder sobre el sistema universitario: ni Lunas y Acuñas ni Flores Pablos). Lo mismo puedo decir de esa barbaridad de que el juez John Paredes pretenda paralizar con un amparo el proceso congresal de elegir a un nuevo defensor del Pueblo a pedido del mismo sindicato de la Defensoría.

Oigan, el Congreso está ejerciendo su absoluta prerrogativa constitucional de elegir a ese funcionario: ese juez está en la calle o es un instrumento de la caviarada. Oigan, los empleados públicos no pueden estar litigando contra el Legislativo sobre una potestad de este. Si a estos funcionarios no les gusta el proceso de elección o el nuevo defensor elegido, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Es que la caviarada no quiere perder la Sunedu ni la Defensoría y por eso está dispuesta a hacer majaderías legalistoides como estas, con el apoyo, cómo no, de Mohme y la complicidad de medios que son sus tontos útiles.

