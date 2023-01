-La Contraloría debería abrirle proceso a López Chau, el rector de la UNI, por alojar manifestantes en esa institución pública, que es del Estado y no suya. López Chau no es el dueño de la UNI ni la universidad es el cuarto de huéspedes de su casa para que este señor disponga allí lo que le sale del forro. La UNI es un bien público, destinado exclusivamente a ser una universidad y no un hotel. López Chau merece ser destituido por su politiquería, frescura y falta de criterio. Y los ocupantes desalojados de San Marcos cometieron el delito de usurpación agravada (art. 204 del Código Penal) por tratarse de un bien público ocupado ilegalmente. A ver si de una vez dejamos de ser “la república peruana, donde cada uno hace lo que le da la gana” (Ricardo Palma).

-Al parecer, existe una tremenda bronca interna en el comité editorial de La República. El cisma se ha dado entre los que allí apoyan las protestas (Mohme y Clara Elvira Ospina) contra los que las rechazan (AAR y, sorprendentemente, Mirko Lauer; ver su columna del sábado). Al final, siempre se ha impuesto la línea revoltosa del propietario Mohme, al que no le ha importado un bledo que los manifestantes les peguen a sus reporteros.

-La derecha peruana es bastante lerda e ingrata. El policía bárbaramente quemado en cumplimiento de su deber debería ser nuestro Inti y Brian. Debería ser machaconamente homenajeado. Y, a diferencia de esos dos falsos valores, este policía sí es un héroe de verdad.

-¡Óscar Caipo presidente! Este señor debe ser el candidato presidencial unificado de la derecha para los próximos comicios por su liderazgo, valentía, personalidad arrolladora, elocuencia y defensa activa del orden constitucional y la propiedad privada desde el ágora de Confiep. El gran Caipo ha sido una luz que ha guiado a los peruanos en esta época de tribulaciones. Gran estratega y comunicador, Caipo resultó un titán. ¡Con un Caipo en el siglo XIX, Perú no perdía la guerra con Chile! ¡Jua, jua, jua!