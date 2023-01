- Si es que le creemos a la última encuesta zurda de IEP/LR, las dos medidas que más demanda (sobre el 70%) la ciudadanía serían la pena de muerte y el regreso del servicio militar. Los rojos que desean una nueva Constitución se pueden dar una quemada de cambiarse la actual, pues muy probablemente sea más conservadora, y hasta “facha”, de lo que se esperan. Entre la derecha religiosa limeña, la izquierda “old fashion” provinciana y cosas raras que por allí pueden aparecer –tipo el Frepap– les puede salir un nuevo Código de Hammurabi.

-¿Cómo estos bellacos de La República pueden poner de oráculo a Gral. (r) Wilson Barrantes en sus últimas ediciones? ¡Ese señor es un radical que compartió conversatorios con el Movadef y que antes fue candidato cerronista! ¿Mohme y su lugarteniente Charlie Castro ya olvidaron ese video lunático que grabó Barrantes, en el que llamaba a la insurgencia? El reportero mohmista Ángel el ‘Ruso’ Páez siempre me pareció un valor inflado, pero de allí a entrevistar a Barrantes como si fuera un gurú ya es una estupidez. Es lógico que un tipo como Barrantes descarte que haya una mano senderoide detrás de estas revueltas.

- Hablando de la TV… Después de ese reportaje tan injusto contra el actuar de la Policía, lo justo sería que esta no moviese un músculo si los vándalos atacan alguna vez el local de Latina. Y Carlos Cornejo debería renunciar al canal estatal si es que tanto repite allí que este gobierno es asesino (y se percibe que no le parecen tan malas las revueltas). Que este maxicaviar sea consecuente y no sirva (y cobre) de un régimen con el cual tiene una discrepancia tan abismal. Coherencia, le decían antes.

PD1.: ¿Qué espera Torre Tagle para expulsar al peligrosísimo embajador cubano y su esposa, dos conocidos agentes de inteligencia?

PD2.: ¿Óscar Caipo sigue al frente de la Confiep?

PD3.: Es un escándalo que el Poder Judicial haya sido tan benevolente con el orate de Aníbal Torres nada más que porque su abogado fue un expresidente de la Corte Suprema.