La gran pregunta que todos se andan haciendo en el Perú es si la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides, integra la red caviar (como varios fiscales por todos conocidos por estar en la órbita del IDL) o juega al poder de turno (como Zoraida Ávalos).

- Tienes que ser un cretino sideral para vivir con casi dos millones de refugiados venezolanos en tu país y votar por Petro... Bueno, nosotros no podemos hablar tanto, que aquí tenemos 1.3 millones de refugiados venezolanos (Lima sola alberga un millón. Vendría a ser ahora la cuarta ciudad más poblada de Venezuela) y algo como Castillo ganó las elecciones con casi 9 millones de votos descerebrados en la segunda vuelta. Lo que me da mucha pena es esa otra pobre casi mitad que no sufragó por estos y que va a terminar migrando o empobreciéndose sideralmente por culpa de gente que sí se merece comer piedras (de verdad, me encantaría ver a todos esos coleguitas, actores y artistas rojos y caviares pidiendo monedas en los semáforos o prostituyéndose por necesidad). Tal vez lo ideal en el mundo del futuro para evitar odios, polarizaciones y guerras sería dividir salomónicamente los países y que los de derecha e izquierda se vayan cada uno por su lado y todos felices. En EE.UU. cada día se ve más imposible la convivencia entre republicanos y demócratas, tal como entre diestros y zurdos en Europa y Latam. Tengan ellos sus territorios donde sean “todes” rojos, antimineros, feminazis, “fluidos”, “políticamente correctos”, obsesos extremos con la temática gay, indigenistas, “inclusivos”, “progres” y no jodan tanto al resto imponiéndoles sus ideas. ¡Bella utopía!

- Una belleza que los socialistas españoles hayan sido arrasados este domingo en Andalucía, su feudo electoral eterno desde que murió Franco. La derecha le ha quitado su caladero de votos. ¡Es tan fuerte como que Texas se vuelva demócrata! Pedro Sánchez y su coalición Frankenstein son ya un pato rengo.

