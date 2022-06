-Se confirmó lo que escribí ayer: a la casa comercial Oeschle (del Grupo Intercorp, de Carlos Rodríguez Pastor) no se le ocurrió mejor idea por el Día del Padre que contratar como una de las caras de esta campaña a Sebastián Rubio, un actor ultraizquierdista. Rubio no solo ha sido personero de Perú Libre (por lo que es uno de los culpables directos de que tengamos a Castillo en Palacio) y defendió al excanciller comunista Béjar contra su salida, sino que nunca ha dejado de mostrar una visión anticapitalista (incluso vapuleó antes a Cineplanet, la cadena de cines de Intercorp) y una agresividad tremenda contra las ideas que no le gustan (hasta pidió un boicot contra Beto Ortiz y Willax). ¿Ustedes entienden que un gran almacén haya escogido a un personaje tan polarizador y tan repelente para muchos para una campaña tan comercialmente capitalista? Y esta no es la primera de Intercorp, que en su cadena Cineplanet ha exhibido odas a la dictadura velasquista y a un guerrillero castrista con las películas La revolución y la tierra y La pasión de Javier (Heraud). Después no se pregunten cómo así la izquierda marxista ha llegado al poder si el masoquista grupo capitalista más importante del país la promueve, la financia y la exhibe. No discutimos la libertad de expresión y de contratación: Rubio tiene todo el derecho a ser castillista (y de ser incoherente y trabajar para Rodríguez Pastor) e Intercorp a contratarle. Pero los consumidores tenemos el derecho a elegir y con nuestros bolsillos podemos votar NO contra quienes han colaborado a llevar a Castillo y el marxismo al poder. Nada de comprar o consumir productos de esta gente: cuadros, arte, ropa, cine, etc. Son nuestros enemigos. Ya hay que dejar de ser tan cojudos con la izquierda.

PD: Ayer Eloy “Saico” Marchán sacó su cuarto audio contra Maricarmen Alva. ¡Después me niega que está en una campaña exclusiva de “demolición” (su canción favorita) contra ella! ¿Quién se los centra en pared? ¿Tonto útil o gatillo libre?

VIDEO RECOMENDADO

Romy Chang sobre la citación de PEDRO CASTILLO al Ministerio Público #Entrevista El próximo 13 de junio el presidente Pedro Castillo esta citado para declarar como investigado en el Ministerio Público, conversamos sobre esto con la abogada penalista Romy Chang.