-Siempre me será un placer ver chillar a los caviares, más aún si esos alaridos se refieren a alguna pérdida de poder, en este caso la estratégica Junta Nacional de Justicia, desde donde la caviarada pretende recuperar el Ministerio Público, destituyendo a su titular Benavides y reponiendo en el control a los aliados y dateros de la ONG IDL. Ya perdieron el TC, la DP y la Fiscalía. Por eso lloran tanto por la JNJ.

-¿Qué tanto aúllan los caviares si el Congreso no va a imponer a nadie si defenestra a este JNJ, pues entrarían inmediatamente los accesitarios, que son los suplentes elegidos en igualdad de condiciones que los eventualmente destituidos? Es más, el primer accesitario en entrar sería Abraham Siles, un ultracaviar que trabajó en el IDL.

-¿Cómo va a ir contra la democracia esta destitución si se basa en una exigente mayoría congresal de 87 votos y de partidos políticos distintos? Aquí no se trata de un solo partido opositor y de una mayoría simple.

-¿Se imaginan que esto fuera al revés, que una JNJ controlada por fujimoristas o apristas o derechistas estuviera por ser destituida por una mayoría caviar congresal? Allí estaríamos viendo a los caviares, al golpista Mohme, el IDL o a sus “compañeros de viaje” y “tontos útiles” aplaudiendo como focas o en silencio absoluto.

-¿No les produce desconfianza que los únicos de la Comisión de Justicia que votaron en contra del informe que recomienda la destitución son dos congresistas rojos mendocistas (Ruth Luque y Nieves Limachi, la que decía que no le alcanzaba el sueldo de congresista) y esa cosa llamada Pasión Dávila, ese rojo que cobardemente golpeó a un colega por la espalda?

-¿De verdad les parece normal que una señora de 78 años siga trabajando en la JNJ? Me imagino que esa señora a su edad no quiere perder esos casi US$ 10 mil mensuales que percibe.

-¿No les parece escandaloso que el actual secretario general de la JNJ haya participado antes en el examen de ingreso de los actuales integrantes de esa misma JNJ?

