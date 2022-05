-Sí, nuestros políticos son una desgracia en su mayoría, pero tampoco podemos los periodistas irnos al otro extremo de estar demoliéndoles continuamente con cualquier tontera, pues al final lo que se logra es reforzar las tendencias antisistema y tirarse abajo a la ya desprestigiada democracia (lo que ya casi han conseguido). Realmente, me parece una estupidez ese informe dominical de Latina, rebotado entusiastamente por el malévolo Mohme en La República y el desconcertante RPP (los demás medios no le pararon bola), haciendo un gran jaleo con que el IPD le haya regalado unas entradas de cortesía al premier, a la presidenta del Congreso y otras autoridades políticas para un partido de fútbol. Oigan, en cualquier lugar del mundo sucede esto, es de lo más normal que los entes deportivos tengan esas atenciones con las autoridades más importantes, aquí y en la Cochinchina. ¡No pasa nada! What The Fuck! Ya antes hemos tenido escandaletes de este tipo, de por qué compraron flores para unos agasajos en el Congreso, por qué la funcionaria paró un rato en una peluquería con el coche asignado, por qué comen esto en la cafetería del Congreso o en el comedor de Palacio, y más nimiedades por el estilo cuando están pasando cosas espantosas y muchos más preocupantes a diario para ocuparse. Así no se hace periodismo sino un malsano populismo mediático, que termina haciéndole mucho daño a la democracia. Ojo que no culpo al conductor de este dislate, que él no elabora y programa los reportajes a emitirse. Aquí la responsabilidad es del periodista que elabora el informe y del productor que da luz verde a la tontería, seguramente valorando más la obtención de rating que la pertinencia del demagógico reportaje.

-Según Ipsos, alrededor de un poco más de 20% de peruanos aprueba a Castillo, le ve liderazgo y cree que el Perú va por buen camino. Pobrecitos (ellos y nosotros), que eso sí que es síntoma de encefalograma plano...