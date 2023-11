Mohme y la República resultaron aún más antisemitas de lo que ya pensaba. Ayer volvió a aparecer allí otra caricatura infame contra la memoria del Holocausto, en donde se colocaba el lema “El trabajo libera”, ese mismo que se ubicaba en un cartel a la entrada del campo de concentración de Auschwitz. El autor fue el marxista Carlos Tovar (alias “Carlín”), que también hace no mucho publicó otra caricatura donde se hacía mofa del comunicado conjunto germano-israelí que protestaba contra esa primera caricatura antisemita de Eduardo Rodríguez Díaz (alias “Heduardo”), en donde Hitler saludaba al premier israelí Netanyahu.

Lo que me deja perplejo es que los judíos Augusto Álvarez Rodrich y Mirko Lauer trabajan en La República y no han tenido ninguna reacción pública ante esta afrenta, como tampoco otros judíos cercanos a la República como Siomi Lerner y Gustavo Gorriti. En un diario decente de cualquier país del mundo civilizado no se hubiera tolerado una sola de estas “caricaturas” y habría habido sanciones muy severas contra los perpetradores, porque esto ya no es libertad de prensa, sino agraviar a seis millones de asesinados. Es más, La República no solo no condenó estas barbaridades, sino que publicó un editorial defendiendo estos garabatos antisemitas. Me decían que Mohme era un apellido árabe y por eso es antijudío, pero resulta que su abuelo fue un alemán que anduvo por Piura.

Espero que la comunidad judía peruana no siga siendo tan tibia con estas injurias. No digo que reaccionen como los islámicos como Charlie Hebdo, pero no pueden permanecer tan impasibles ante la memoria de sus abuelos. También el Ejecutivo ha debido protestar. ¿Acaso el Ministerio de Cultura no ha hecho tremendos escándalos por incidentes que son muy menores al lado de estas salvajadas? ¿Esta conducta repetitiva no amerita una moción de condena del Congreso? ¿El Consejo de la Prensa Peruana e IPYS tienen lengua? ¿Y al resto de medios? ¿Al IDL y las ONG de DDHH esto les parece chistoso?





