-Desde ayer el gobierno está tratando de tapar la denuncia nuclear de Panorama con Ómicron, el toque de queda, restricciones, etc, con la ayuda de incautos o serviles coleguitas que le siguen el juego. Alucinaba cómo ayer mi dilecto amigo Lúcar no mencionaba para nada esa denuncia.

-Sospecho que todo este bolondrón de esa falsa denuncia contra la presidente de Congreso Alva por unas supuestas declaraciones en España viene de Laura Arroyo, una dirigente peruana del Podemos español. Sospecho y mucho.

-Mohme y la gente de la rojimia ONG IEP deberían montar un programa cómico. Esa “encuesta” del sábado que sacó La República solo sirve para reírse un rato. ¡Castillo sube 3% en aprobación general! ¡Castillo sube 3% en Lima, 10% en el Centro, 6% en A/B y 8% en las ciudades! ¡Mohme y el IEP se pasan de “pendencieros”! ¡Tanaka, vete del IEP que está embarrando tu prestigio!

-Dos lecciones electorales de Chile. 1) No sirve el voto voluntario en nuestros países porque “el electarado” es demasiado irresponsable y al final el abstencionismo es enorme. 2) Ese sistema de primarias que nos quieren imponer Tuesta y otros gurúes tampoco tiene buenos resultados. En las primarias chilenas quedaron afuera mucho mejores candidatos de la derecha (Lavin) y de la izquierda (Jadaue) que los mamarrachos de Sichel y Boric. Otra cosa hubieran sido las elecciones si no se mete al “electarado” en las primarias. Como se ve también en USA, las primarias no sirven porque generalmente solo votan los activistas y salen después candidatos radicales o muy livianos.

-Esta pandemia ha comprobado el 80-20 de Pareto respecto a los humanos: solo el 20% piensa y el resto es manada. Casi dos años de pandemia, con Ómicrón encima y la gente sigue con la nariz afuera de las máscaras (y se molestan si le pides que se la tape), estornudando sin cubrirse y sin vacunarse. Un poquito mejores que el simio.

Pedro Castillo no permitió el ingreso del Ministerio Público a la oficina de Secretaría del Despacho de Presidencial. Además la Fiscalía realiza diligencia en Petroperú por licitación otorgada a proveedor que se reunión con Pedro Castillo. En Chumbivilcas: desconocidos incendian campamento de minera Anabi. Y ministro Carlos Gallardo a horas del debate de censura afirma “No tengo por qué renunciar, no veo motivo”.