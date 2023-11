-Es una decisión muy personal de la canciller Gervasi aquella de fungir como la mucama (tipo cama adentro y sin salida dominical) de su patrona Dina Boluarte (tal como los serviles Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth como lacayos castillistas), pero todo este esperpento de la “visita a Biden” (tras el paripé con Bergoglio en el Vaticano) ya fue demasiado hasta para un “país” —seamos generosos con esta confusa y cainita aglomeración humana— tan extremadamente cheverengue como es el Perú. Si bien la culpa fue de la señora de la casa que inventó una audiencia para viajar, aquí la mucama-canciller es la responsable política y, por eso, la incinerada Gervasi debería dejar el puesto de una vez.

Se ha filtrado que aspira a ser embajadora en el Reino Unido, donde podría ascender en el escalafón doméstico y terminar de mucama de Camilla o de Kate. -Me sorprende que gente de ascendencia judía que trabaja en La República se haya quedado tan calladita, tanto ante la caricatura antisemita de Eduardo Rodríguez Díaz “Heduardo” (al que uno conocía más por resentido social y antifujimorista, pero no por antijudío) como al posterior editorial de ese medio, donde no se pidió disculpas y, más bien, se apoyó a “Heduardo”.

Uno esperaría que Mirko Lauer Holoubek o Augusto Álvarez Rodrich protestasen (en realidad, lo suyo sería anunciar su renuncia a La República si no se separa a “Heduardo”, pero parece que esa elemental muestra de dignidad y amor a su propia sangre está fuera de estos personajes) más aún si integran el consejo editorial, pero ni siquiera en sus columnas han dicho ni pío. Encima, Carlín, el otro caricaturista marxista de LR, hizo otro garabato antisemita este sábado. La nula reacción de los dirigentes de la Asociación Judía del Perú ante estas afrentas se ha pasado de indolente y timorata. Sus máximos dirigentes Jaime Atún y Jack Falkon optaron por el vergonzante silencio de los corderos en lugar de buscar una “hasbara” (explicación en hebreo). ¡Busha (vergüenza)!

VIDEO RECOMENDADO