Creo que todo el mundo está confundiendo el enfoque con esta lamentable muerte de Hernando Guerra García a la hora de sacar lecciones. Para mí, es muy simple: es la mejor muestra de que la regionalización toledista NO ha funcionado y que es hora de recentralizar competencias estatales como Salud (y Educación). Las regiones no saben gastar o administrar; solo saben robar o dilapidar. Esa posta médica desastrosa dependía exclusivamente del Gobierno Regional de Arequipa, como todas las demás de cada región en cada provincia. Claro, lo ideal sería eliminar definitivamente la regionalización, pero es muy difícil quitarle un caramelo a un niño y los establishments provincianos jamás van a dejar que le retires esa tremenda ubre presupuestaria y el poder. Se necesitaría mucho liderazgo y agallas para eso. Pero, por lo menos, Salud (y Educación) debe regresar al gobierno central. No puede estar en manos de delincuentes comunes, como Cáceres Llica, César Álvarez, Goyo Santos, Gerardo Viñas o Walter Aduviri. O de los peores ineptos, tipo Mesías Guevara, que casi todo el resto es como ese.

Leo ayer a la grandilocuente Carmen McEvoy en EC y sonrío compasivo. ¿Que vamos a “modelar el destino histórico universal”? Y que somos un “país milenario”, como si hubiera existido antes el concepto de “país” en la época precolombina, incaica o virreinal. Mire alrededor y dígame si incluso hoy somos un “país”: un limeño es un marciano para un puneño y viceversa. Señora historiadora, la república peruana no llegará a los 300 años. No ha cuajado, no funciona; es muy artificial y precaria. Otra civilización nos avasallará, asimilará o expulsará por ser más débiles e ineptos. O por demografía y migraciones. Esa es la Historia de siempre, señora historiadora, aunque nos duela. Muy probablemente desaparecemos, como esos pequeños reinos medievales europeos que duraron un par de siglos (y eso si es que la Humanidad dura 100 años más). Historiadora, hágame Historia, no demagogia sentimental lírica.