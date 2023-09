-Nuestro involuntariamente cómico Poder Judicial le ordenó ayer al delincuente de Barata (Odebrecht) que venga el 10 de octubre a testificar… ¡Jua, jua, jua! Sí, cuñado, ya Barata compró su pasaje y reservó hotel y algunos restaurantes (eso sí, que traiga sus limones). ¡Ese mafioso no vuelve a pisar Lima en su vida! Es que por gusto se inmoló Alan García. Ya hace rato que estaría libre y con esta negativa reciente de los gánsteres brasileños a declarar de nuevo se hubieran acabado prácticamente sus problemas. Podría ser hasta el líder de la oposición, ya sea frontal o por detrás. No debió antes candidatear en 2016 (la regla no escrita es que deben pasar un mínimo de 10 años), ni regresar de España a esa trampa obvia que le habían tendido el fiscal Pérez, el IDL y los caviares. Y si hubieran querido extraditarlo, la garantista justicia española y viejos amigos socialistas de peso, como Felipe González o Josep Borrell, o incluso derechistas, como Aznar, lo hubieran protegido. Y tuvo la mala suerte de cruzarse con la cobardía del difunto presidente uruguayo Tavaré Vázquez y la maldad de Vizcarra.

-¡Qué tal mala leche de la Municipalidad de Lima de suspender los conciertos en el estadio de San Marcos! Porky, se esperaba muchísimo más de ti, no que actúes como el incalificable alcalde de Ate con la Granja Azul. ¿O Porky ya no se acuerda cuando hacía eventos ruidosos en la Mansión Marsano de la avenida Arequipa, que era de su propiedad y que lamentablemente demolió, privando a Miraflores de una seña de identidad?

-India ha prohibido las exportaciones de arroz (es un gran productor) y The Economist advierte que El Niño es un gran enemigo de este cultivo. Una cosa es que el limón se ponga caro (¿por qué no se abre la importación de una vez?) y otra el arroz...

PD: La izquierda mucho habla de los 60 muertos en el sur o de los muy inflados 90 mil de la CVR, pero nada de los más de 200 mil peruanos muertos durante el COVID-19 por culpa del ministro rojo Zamora y Vizcarra.