-Una encuesta peruana hace alucinar más que LSD en megadosis. El Perú es un “país” demasiado inexplicable, especialmente en su zona sur (seriamente, ya hay que analizar establecer un modelo de Estado que supere al inútil unitario actual. Y ya no federal, sino confederal con el sur. Qué allá elijan siempre rojos, manejen solos sus recursos y deudas, predomine el idioma quechua o aymara, tengan su subcapital en Arequipa o Cusco, usen su bandera del arco iris, adoren a la Pachamama, etc., y TODOS –aquí y allá– seamos felices y se acabe tanto este eterno y nefasto dualismo en el Perú). Tienes un gobierno que es un desastre en lo administrativo y peleados abiertamente entre ellos, con un presidente decorativo y mudo, con senderoides públicamente identificados de ministros, con los precios de los bienes básicos que no dejan de subir y mil desatinos más y resulta –si y solo si le creemos a las encuestas– que tienen 42% de aprobación (57% en el ese tan insólito Sur). Es decir, esto peor no puede ser, entraron con “luna de hiel” y un porcentaje tan respetable les aprueba (ojo, que el 62% les desaprueba en la más racional Lima). Tal vez mucho de esto sea, además de “identitario”, por el anuncio de la próxima repartición de bonos (Vizcarra ya demostró que repartes plata y te perdonan casi todo), pero no me sorprendería que más bien suban todavía más tras regalar ese billete. Igual, me rindo. ¡Ese 42% me es racionalmente inexplicable!

PD.: Gran parte de la élite empresarial peruana ha adoptado el libreto del “apaciguamiento” con este gobierno senderoide, aconsejados por una conocida empresa transnacional de imagen y dirigidos por una exministra (que usa ternos). Como el premier inglés Neville Chamberlain con Hitler, creen que le pueden domar con una actitud contemporizadora, sin provocarles, con algunas quejitas nomás. Y siempre buscando tender puentes con la caviarada. ¡Ingenuos!

VIDEO RECOMENDADO

César Tito Rojas dirigente del Conare - Movadef ingresó a PCM para reunirse con Guido Bellido. Después de la alerta de los medios de comunicación por semejante visita, las actuales autoridades trataron de minimizar el hecho.