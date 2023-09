-Intercambiando ideas con un amigo acerca de mi reciente artículo sobre la derecha peruana, tampoco es que siempre esta fue tan poca cosa como lo es ahora. Tuvo grandes doctrinarios (Bartolomé Herrera, José Gálvez y Riva Agüero), un intento con el Civilismo de constituir un sólido partido “Tory” (tipo el Conservador inglés) de la mano de Manuel y su hijo José Pardo, un brillante millonario que intervino mucho en la política y el periodismo para difundir las ideas liberales (Pedro Beltrán), un escritor y un intelectual que cambiaron la agenda política en los 80 (Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto). Lamentablemente, Gálvez y Riva Agüero murieron relativamente jóvenes, Herrera se apartó cuarentón de la política activa y no colgó la sotana, Manuel Pardo fue asesinado a los 44 años, Leguía acabó con el segundo Civilismo de José Pardo, Beltrán fue siempre muy satanizado, Vargas Llosa resultó un monstruo de odio y De Soto no institucionalizó nunca al Instituto Libertad y Democracia (su ONG y think tank) e hizo la peor campaña presidencial posible en las últimas elecciones, teniendo todo a favor para ser elegido (además de que la derecha dividió absurdamente sus votos entre De Soto y Porky, que juntos hubieran sumado 23% en la primera vuelta).

-Samuel Gleiser, el recordado expresidente de la Cámara de Comercio de Lima, se estremecería de ver cómo su sucesora Rosa Bueno le ha bajado la cabeza a la caviarada por el tema de la JNJ. Tenemos así otra “miembra” más de la caviarada, tipo la señora Conterno. ¡Qué pena que hasta la CCL se ha caviarizado!

-Los rojos y caviares hablan mucho de un supuesto régimen autocrático en el Perú, pero callan ante las dictatoriales prisiones de la expresidenta Jeanine Añez (condenada a 10 años) y del líder opositor Luis Fernando Camacho (detenido desde diciembre pasado) en su idolatrada Bolivia. ¿Sigrid? ¿Verónika? ¿Indira? ¿Marisa? ¿IDL? ¿Aprodeh? ¿Mohme? ¿Mirko? ¿Mirtha? ¿Diego? ¿Sinesio? ¿Conferencia Episcopal? ¿Rocío SS? ¿Sagasti?