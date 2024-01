[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: " ¿La Confiep dejará ahora matar a la agroexportación?”.

-Ayer denuncié aquí la ofensiva oenegera caviar-Unión Europea contra la agroindustria y acabo de enterarme de que otra de las “capacitadoras” es nada menos que la comunista activista antiminera y excongresista Rocío SS, además del radicalizado coleguita Pedro Salinas. Tras joder a la minería, ahora la izquierda va por la agroexportación. ¿Confiep, AGAP, Comex, Adex sirven para algo, van a defender a la agroexportación de esta amenaza o seguirán tan pasivas o ingratas como siempre? ¿O contratarán caviares como los genios de la SNMPE?

-Otra argucia de los caviares para capturar el Estado fue establecer unos “perfiles” obligatorios para los puestos del Estado que están diseñados para que solo puedan cumplirlos ellos, ser contratados y cerrar así el paso a candidatos no caviares.

-Petroperú siempre fue una desgracia, pero lo que selló definitivamente su infausto destino es cuando el imbécil y ya de salida Congreso toledista la sacó el 19 de julio de 2006 de la tutela del Fonafe (holding empresarial estatal), además de los controles del SNIP (candado de gastos), de Consucode (candado de contrataciones) y del sistema de endeudamiento público con la Ley 28840. El gran impulso congresal de esta barbaridad que liberó al monstruo de sus necesarias cadenas fue el finado aprista José Carrasco Távara, un demagogo nefasto. Desde allí Petroperú quedó lista para que los Ollantas, Campodónicos y Mohmes de turno la metan en disparates colosales como esta nueva refinería de Talara. Ahora se habla de un “salvataje a medias” para “reestructurar” Petroperú. No, ese zombie ya está muerto y solo hay que dejarlo morir (quebrar) y que se jodan los tenedores de bonos por irresponsables de apoyar Talara. Porque tampoco ya es factible privatizarla, como cree y teme ese portento de inteligencia que es la congresista roja Margot Palacios. ¿Quién va a querer comprar ese desastre? No queda más que rematar los pocos activos que tiene y enterrar a este monstruo, que no vale nada y nos cuesta mucho.

