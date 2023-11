La caviarada y el exministro Manuel Rodríguez Cuadros (MRC) estarán que trinan con el nuevo canciller González-Olaechea, pues estaban con todo en la tarea de poner a uno de los suyos en el cargo, tipo el recientemente retirado Chuquihuara (que ya debería dejar su puesto de Ginebra a otro colega) u otro al que ingeniosamente apodan “Chatanás”. Por eso vimos en RPP a MRC y en Canal N a Harold Forsyth perorando como loros ilustrados (ignoro porque esos dos medios son siempre tan desatinados de “levantar” a tipos como esos. Incluso, MRC soltó la imbecilidad de que Biden no había recibido a Boluarte por la JNJ...). Y si bien en las filas de Torre Tagle no suele gustar mucho que se designe a alguien que no es de la carrera, González-Olaechea es hijo de un diplomático y trabajó con Javier Pérez de Cuéllar, así que no es tan ajeno a la casa como lo fue, por ejemplo, su antecesor Rodríguez Mackay. Me imagino que muchos diplomáticos prefieren a González-Olaechea que a un “rodriguezcuadrista” o un caviar y se habrán sentido aliviados. Muchos de ellos confiesan en confianza que MRC y Forsyth han significado una vergüenza para la carrera por su servilismo a Castillo y que no ven las horas de que este dúo nefasto desaparezca de escena.

Correcto, cuerdo y de muy buenas maneras, González-Olaechea no debería tener problemas al mando. Pero se equivocarían Dina Boluarte y otros en el Gobierno si piensan que será alguien de temperamento servil como su antecesora Gervasi.

Sobre su línea de pensamiento, de lo que ha escrito en sus columnas se le adivina prooccidental, integracionista latinoamericano, procomercio e hispanófilo. Y también cauto: no se va a pelear con China o Rusia, ni se va a alinear con ninguno en el Medio Oriente. Sin embargo, es muy posible que sea más enérgico que un diplomático de carrera con cualquier interferencia o impertinencia de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. Tampoco creo que se agachará ante las presiones de la caviarada, sea externa o local.