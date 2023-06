Hace muchas lunas, un veterano coleguita —que aún pulula y jode por allí— publicó un interesante libro en donde resumía sus buenas entrevistas. Una de las mejores de ellas fue a Andrés Pascal Allende, sobrino del ya entonces difunto Salvador y un extremista loquito que liberaba al ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Acertadamente, el coleguita tituló “¿Quién parió a Pinochet?” a su entrevista, pues quedaba claro tras leer a este orate que su radicalismo iba a generar una reacción igual de fuerte. Así como Pascal Allende, y el no menos incendiario Carlos Altamirano, parieron a Pinochet, tal vez la Guerra Civil española no se hubiera dado si un tipo nefasto como el ultraizquierdista Largo Caballero no hubiera tenido tanto protagonismo. Escribo esto a propósito de que acabo de leer que el germano partido radical de derechas AfD anda segundo en las encuestas (y AfD NO es el VOX español o de Fratelli de Italia. Abascal y Meloni son de izquierda al lado de los AfD. ¡Aquí sí estamos hablando de “heavy metal”!). No me sorprende este auge de la derecha dura (y la señora Le Pen ganaría ahora mismo en Francia si hubiera comicios. Y Le Pen está en la onda de AfD), que ya viene desde el populismo de Trump. Todo esto es consecuencia de que la caviarada y la izquierda han hartado a sus sociedades con tanto majadero y fanático intento de imponer sus visiones “políticamente correctas”, “woke” y agenda LGTB a rajatabla, sin respetar a las voces que les pedían más moderación (y hasta censurándolas). Posiblemente De Santis no tendría esa fuerza si Disney y Marvel no fueran tan necios de meter tanto homosexualismo en películas para niños y Trump tampoco si los demócratas no se hubieran movido tanto del centrismo de Bill Clinton. En Perú ha pasado lo mismo: los caviares y rojos se preguntan por qué los odian tanto y por qué la derecha se ha vuelto tan dura cuando ellos mismos han generado eso, comenzando por Mohme, IDL, DGS y la PUCP. Esto es algo que Tanaka no quiere ver.

