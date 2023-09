En su afán de no perder su dominio político sobre la Junta Nacional de Justicia (desde donde quieren recuperar el control del Ministerio Público, bajándose a la fiscal Benavides con múltiples acusaciones), la caviarada ya comenzó con su contraofensiva, usando la receta de siempre: los supuestos afectados amenazando con acudir a la CIDH (Tumialán y Aldo Vázquez), la República poniendo a algún “notable” caviar chillando en portada (ayer fue Walter Albán, esa versión más barata de Diego García Sayán), los aliados fujicaviares y vargallosistas piteando (RMP, Tola, AAR, etc. Posiblemente resuciten a Mario para esto), otros “notables” caviares pontificando desde las redes (ya salió el insoportable Gino Costa en TikTok), funcionarios menores de organismos internacionales fingiendo ser la voz de los mismos (como este reciente impertinente empleadito de la ONU) y las ONG moviendo sus redes (desde el IDL moviendo “filtraciones” hasta la fantasmal WOLA llorando en USA).

Solo faltan hacerse presentes los corresponsales extranjeros, que pronto publicarán notas tremebundas acerca del “golpe parlamentario peruano y la ruptura del equilibrio de poderes” en El País, New York Times, The Guardian, Deutsche Welle, Le Monde, Washington Post, ABC, CNN, etc. También vendrán los pronunciamientos de los demócratas yanquis más zurdos (tipo la Ocasio), no descartándose algo mensaje de la siempre entrometida embajada gringa y de alguna otra europea (como la UE o este actual embajador inglés, este Gavin Cook que anda tan obsesionado con el homosexualismo).

Enfatizarán todos que esto es una andanza más del malévolo fujimorismo para romper la democracia y favorecer la impunidad, que es un zarpazo contra funcionarios impolutos, que ellos no han cometido ninguna falta, que no importan los 78 años de la anciana atornillada… Siempre con ese mensaje eterno de que sin los caviares no somos una democracia, que solo ellos deben controlar el aparato estatal y que el resto son corruptos. ¡No les conoceré!