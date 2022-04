[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: La cantante Dina también es otra inimputable.

-No se si calificar de pesadilla, tragicomedia, esperpento, manicomio o mal “trip” lisérgico lo que está viviendo el Perú en estos momentos con estos payasos izquierdistas en el poder, pero siento que Macondo ya se queda chica y que jamás podré volver a burlarme de Bolivia o de algún país africano. Mientras que al premier Torres no se le ocurrió mejor idea que citar al carnicero de Hitler como un ejemplo de estadista constructor (un tipo que hubiera gaseado al cobrizo Torres de solo verle), la vicepresidenta Dina Boluarte –sí, la misma que puede reemplazar al inimputable de Castillo– se puso a cantar (y muy mal) al comenzar un discurso. No necesito más para pensar que debemos ir a elecciones generales cuanto antes, pues Dina ayer nos reveló que es otra inimputable como Castillo y que sería cambiar mocos por babas si le reemplaza (aunque ese es el plan de Vizcarra y los caviares que están detrás de ella, como Nieto y Rodríguez Cuadros). No descartó que el brillante pueblo peruano termine eligiendo a un Lescano en unos próximos comicios, pero ya no queda más que persignarse y tirar los dados de nuevo.

-Me encantó que la exministra comunista Anahí Durand haya escogido 17,400 razones para preferir quedarse trabajando en la PCM para Castillo en lugar de seguir de presidenta del mendocista Nuevo Perú. ¡Mejor ser presupuestívora que consecuente con tus ideas! ¡Priceless! ¡Épico! ¡En el dólar, hermanos!

-Un agricultor promedio peruano –o sea, un minifundista propietario de una parcela de menos de cinco hectáreas– necesita a la úrea casi como al agua. Sin úrea, su tierra es mucho menos productiva al no tener más nitrógeno. Y la úrea no solo ha casi cuadruplicado su precio, sino que está muy escasa porque se importa de Rusia. Eso ha hecho que mucho del apoyo rural a Castillo se desplome. Alan García bromeaba con que el animal al que más le temía era al pollo porque su precio tumbaba a cualquier gobierno. Le faltó agregar a los combustibles y a la úrea en esa ecuación.

