- Muy revelador el dato que publicó ayer el portal web gatoencerrado: resulta que el ministro de Economía, Kurt Johnny Burneo Farfán, está recortando en 34% el pliego del presupuesto del Congreso para el año 2023. Es cierto que el Congreso tiene las planillas infladas y hay mucho despilfarro, pero es evidente que el servil exhumalista, extoledista y hoy castillista Burneo está respondiendo a un pedido de Castillo para presionar económicamente al poder del Estado que puede vacarle. Un hachazo de golpe de un tercio del presupuesto de cualquier entidad tiene un gran impacto en esta. A ver, entonces, ¿por qué “Jason” Burneo no usa así la sierra eléctrica contra decenas de instituciones estatales que son gastaderos inútiles de dinero? ¿Por qué no comienza por cerrar varios ministerios que están de más y que solo sirven para mantener parásitos caviares, como Cultura? Este es un ataque político evidente. Y el Ejecutivo sabe que es una medida que recibiría aprobación popular, dado el rechazo al Congreso. Este es un acto absurdo de Burneo, aparte de servil, pues le va a enemistar con el Congreso y, si con alguien se debe llevar bien de cerca –o más o menos de lejitos– un ministro de Economía, es con el Legislativo. No solo le pueden censurar, sino hacer la vida a cuadritos con citaciones frecuentes, pedidos de información, rechazo de iniciativas o planteamientos que serían un dolor para la caja fiscal. Burneo le ha declarado la guerra al Congreso por servir a su nuevo jefecito (antes fueron Toledo y Humala. ¡Vaya patrones que se busca!) y va a acabar muy magullado.

-De Castillo a Castillo. Resulta que el cura rojo que tenemos de obispo de Lima por culpa del jesuita argentino peronista que reside en Roma ha decidido que la procesión del Señor de los Milagros no pase por la Plaza Mayor, a pedido obvio del semianalfabeto corrupto. PD.: ¡Felicitaciones, Chile, por el plebiscito! Son alguito más inteligentes para votar que los peruanos y colombianos.