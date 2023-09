-Ayer La República hizo noticia de un secreto a voces: que el empresario Carlos Añaños está sopesando ser el candidato presidencial de una derecha unida. A su favor tiene una vida exitosa y una carrera limpia; ser provinciano, mestizo, quechuahablante y buena persona; y, last but not least, tener dinero para bancar una campaña. En contra tiene que ser un empresario exitoso es un demérito en el resentido y envidioso Perú, que es muy inocentón, que su familia no quiere esa candidatura, que ser presidente en el Perú es acabar preso y que el complicado Estado es un animal muy distinto al sector privado. ¡A mí me entregan la banda presidencial y la tiro por el balcón para que la agarre el primero que pase, como hizo el presidente provisional Justo Figuerola en 1843! De todas formas, celebro sus agallas, que hay que tenerlas para abandonar una vida cómoda y meterse en esa cloaca asquerosa y llena de ignorantes perversos que es la política peruana.

-Una pena que el Congreso ayer no haya censurado al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, porque pocas veces ha ocupado ese vital portafolio un inútil más grande que ese tipo. Vera no tiene el menor conocimiento de Minería, actividad que es el principal sustento del Perú. Y de Energía tiene las peores y más equivocadas ideas, pues es un sindicalista de Petroperú que sacraliza a ese zombi parasitario, esa máquina de hacer perder dinero al Estado desde que nació. La única solución para Petroperú es dejar que quiebre y que los acreedores se las arreglen solos —por meterse a prestar a una empresa que sabían perfectamente que era inviable—, sin que el Estado respalde un solo dólar.

-El 47% de los vehículos policiales son chatarra. El gobierno nacional solo ha ejecutado el 8.8% de lo asignado para prevenir El Niño. Sin comentarios. -El otrora mastín velasquista y ahora poodle mohmista Mirko Lauer tilda de “centro demócrático” a la caviarada. Otra payasada reciente es llamarles “liberales de izquierda” (¿?). ¡Huachafadas mentirosas!

