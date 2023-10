Me atrevo a conjeturar que quien está detrás de este ataque artero de Hamás a Israel es Irán, con el propósito de frustrar la inminente apertura de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, lo que iba a cambiar dramáticamente al Medio Oriente. Además, la teocracia de Irán está ya muy cerca de obtener la bomba atómica y enfrenta una gran impopularidad interna. Ergo, a nadie le conviene desestabilizar más la zona que a los ayatolas.

Lo que sí me sorprende es cómo se pudo montar una operación de estas dimensiones sin que los servicios de Inteligencia israelíes no lo hayan detectado. Por lo menos en la Guerra del Yom Kipur de 1973 hubo quienes advirtieron un ataque; otra cosa es que no se les hizo caso por desidia, incredulidad y soberbia, como sucedió antes con Pearl Harbor y las Torres Gemelas. Es que esta operación implica mover gente, dinero, armas, equipos, etc., y todo eso no debería haberle pasado tan desapercibido al Mossad.

Un factor negativo también ha sido que Israel estaba muy distraída y dividida por este intento de su primer ministro de recortar el poder de su Corte Suprema; además, apoyarse en partidos tan radicales para gobernar complica cualquier buen criterio.

Revisando la historia, fue una pena que no haya prosperado la oferta en 1903 del ministro inglés Joseph Chamberlain para que Israel se ubique en Uganda, un sitio mucho menos complicado que el Medio Oriente. También se barajó un hogar judío en las vacías y amables Tasmania (Plan Parker) y Alaska (Reporte Slattery-1938). Nazis y soviéticos tuvieron iniciativas más siniestras, proponiendo Madagascar (1940) y el Lejano Oriente ruso (1928). Alucino a esos pocos árabes-peruanos, como el siempre desequilibrado excongresista Abugattás y otros, que aplauden a Hamás. ¡Su odio les ciega! Estos no tienen idea de cómo Hamás les oprimiría si estuviesen bajo su mandato, además de que esos actos de barbarie contra civiles son inmundos. Es tan estúpido y abominable como celebrar a Sendero Luminoso.

