[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “¡Hasta la guaripolera RMP se le volteó a Vela y Pérez”

Me ha sorprendido la tremenda volteada que se ha pegado RMP con los fiscales Vela y Pérez. De guaripolera incondicional y ruidosa ahora esta ha pasado a ser una de sus peores críticas, a juzgar por su última columna dominical publicada en La República (“Te toca”). Es cierto que RMP siempre sostuvo que no había lavado de activos y que ese “delito” es un invento excesivo (allí concordamos) de estos, pero jamás escribió antes párrafos —hasta traidores desde ella para con ellos— como los siguientes:

“(…) ¿Por qué dilapidaron su prestigio? Una mezcla de enorme soberbia, mala estrategia y errores ha terminado en procesos interminables sin ninguna condena. Las medidas para cautelar los procesos se han convertido en condenas adelantadas y las investigaciones han sido expediciones de pesca. Ambas cosas están prohibidas para un fiscal. También lo es usar a los medios para amedrentar a los jueces. Ellos lo sabían. Pero son los pequeños abusos que llegan al gran público como actos arbitrarios que, sumados, restan. ¿Un arresto domiciliario de 4 años con PPK? ¿La incautación de la casa de los Humala, con sus hijos durmiendo, al día siguiente de salir en libertad? ¿Las visitas de Pérez al colegio de las niñas? Muchos de estos errores o abusos no aportaron nada a los procesos (ni las prisiones preventivas de los Humala o Fujimori) pero sí jugaron, a la larga, en desmedro de su credibilidad. Una cosa es ser severo y otra, abusivo. El arma de la comunicación es tremendamente útil en entornos con precaria institucionalidad, pero los fiscales han privilegiado el titular antes que los hechos, olvidando su misión: lograr condenas, no vivir en primera plana. (…) No sigo porque falta el espacio y sobra la pena. Lo que debió ser una operación anticorrupción implacable, pero realista, rápida, eficaz se convirtió en otra frustración nacional que se resume en la estupidez de dar un examen de conocimientos jurídicos y no aprobarlo para escarnio público. Los ganó la vanidad… (…)”.