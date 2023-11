-No simpatizo con el gobierno de Boluarte (más bien lo tolero, porque no veo nada mejor a mano en estos momentos), pero sí que me parece un exceso “la denuncia” de Cuarto poder. Primero, existe efectivamente una coincidencia entre la fiesta de cumpleaños y las asignaciones posteriores, pero no tienes la certeza absoluta de que necesariamente le otorgaron esas partidas a ese alcalde solamente porque fue a la fiesta del hermano de Dina. Pruébalo primero, si no eso no pasa de una “chiquita”. Dos, existiría delito solo si usan mal esas partidas. Que únicamente le asignen más plata a un distrito pobre para obras no es un delito. Tres, dejemos de ser tan hipócritas y puritanos en tremendo país de pendejos. En todos lados del planeta hay cabildeos presupuestarios dentro del Estado y si de verdad el alcalde consiguió más plata que sus vecinos porque tenía esos contactos, tampoco es el fin del mundo. Delito habrá si se roban la plata, si le dan una “alita” al hermano de Dina por gestionar, si las obras están teledirigidas hacia determinado constructor, etcétera… Todo esto es peccata minuta hasta que realmente se pruebe algo gordo, tipo Sarratea. Y torpe Boluarte de enardecerse al responder, pues levanta más polvo.

-La canciller-mucama Gervasi tenía que irse. Fue demasiado escandaloso lo de EE.UU. y seguramente le advirtieron que el Congreso la iba a defenestrar. Ya debe tener listo su Plan B hace rato: una cómoda embajada europea. Espero que no la manden a Londres como se rumora, que no encajaría: allí la relación es más comercial que política (no somos de la esfera anglo Commonwealth). Tampoco tiene la prestancia para esa plaza tan aristocrática.

-Vistas las encuestas, los Dems van rumbo a una derrota segura si presentan al octogenario Biden. Es impopular y la edad pesa mucho. El moderado Andrew Cuomo les hubiera sido el candidato perfecto a los Dems, pero la onda ultrafeminista se lo bajó. Encima, están dejando a Trump como una víctima con tanto juicio y el tipo lo aprovecha.