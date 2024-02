-La última de los colegas perdonavidas es que la ilícita intromisión de Gorriti en el actuar de la fiscalía fue tan solo “una falta ética”. Claro pues, esto de conspirar, direccionar, presionar y coordinar con FUNCIONARIOS PÚBLICOS para dañar a enemigos políticos -usando encima INFORMACIÓN FISCAL CONFIDENCIAL y forzando “creativamente” el uso de un durísimo tipo penal que no venía al caso (lavado de activos) para procesarles- fue tan solo un condenable exceso de celo... ¡No jodan! Bueno, peor son los negacionistas que alegan que Gorriti no ha hecho nada malo y que solo le critica la “ultraderecha” por malvada.

-Alucinante cómo se les ha volteado AAR a la caviarada en su columna de ayer en LR. ¡Hipercrítico con Gorriti, Vela & Pérez, Villacís de EC y Cuarto poder! Fácil que Mohme le termina botando, ahora que está despidiendo a tanta gente de su pozo séptico.

-Está bien que el exministro Basombrío haya trabajado en el IDL con su primito Ernie, pero no dedicar una sola línea a Gorriti e IDL-R en su última columna en EC al concentrarse en el “Villanuevagate” fue ya escandaloso de sesgado. Es que Basombrío es también de esos que niegan que exista la caviarada.

-Cuidado que entre aquellos suplentes que ingresarían a la JNJ si el Congreso defenestra a todos figura el ultracaviar Abraham Siles, extrabajador del IDL. Incluso, él mismo contó que postuló a instancias del vicario caviar Walter Albán. Otro problema es que dos de los suplentes ya pasaron la edad límite de 75 años.

PD.: ¿Las normas en el Perú están hechas para violarse? El OSCE dictaminó hace no mucho que definitivamente NO se puede colocar más publicidad estatal en La República por haber este diario incumplido una norma de conflicto de interés. Sin embargo, entes estatales como Indecopi, ANA, Sunarp y varias municipalidades (San Borja, Callao, Chorrillos, La Tinguiña) ya se pasaron la prohibición por el forro. Me imagino que el OSCE y la Contraloría amonestarán a los infractores.