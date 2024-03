-Muy interesante un reciente artículo del colega Enrique Chávez en Caretas (“Odebrecht, un mal negocio”), en donde se pregunta dos cosas muy pertinentes: 1) ¿Por qué los fiscales Vela y Pérez nunca abrieron los dos USB (16 GB de memoria) con la información de los servidores de Odebrecht que Suiza remitió al Perú? 2) ¿Por qué limitaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht —firmado por el fiscal Pérez— a tan solo cuatro casos y han dejado unos veinte casos más sin tocar? Sería muy interesante que el defenestrado fiscal Hamilton Castro opine sobre la actuación de su sucesor Vela...

-Este juez Andrés Tapia Gonzales que ha votado sesgadamente por la reincorporación de Tello y Vasquez a la JNJ es un magistrado que se las trae, pues en abril del año pasado hizo una maniobra para no votar en contra del habeas corpus presentado por Pedro Castillo en segunda instancia. Así frustró que no se logren los tres votos necesarios para declarar la improcedencia y el golpista casi sale en libertad.

-Espero que el Congreso no siga perforando el ahorro previsional y rechace esta iniciativa aprobada ayer en la Comisión de Economía para que cualquiera pueda retirar hasta unos S/20 mil soles de las cuentas de las AFP. ¿Estos invertebrados no entienden que de aquí a unos años no va a haber cómo pagar las pensiones de estas generaciones cuando se retiren? Seguramente pensarán que eso se solucionará como siempre se hacen las cosas en el Perú: cargando de más impuestos a los cuatro contribuyentes tontos que mantienen siempre al resto de informales y evasores. Lo mismo han hecho con la CTS, que son una especie de seguro temporal de desempleo y no un fondo de ahorro para consumo inmediato.

-Ayer la Cámara de Comercio de Lima y la UTP (universidad del capitalista grupo Intercorp) le pusieron dos avisotes a La República, el diario rojimio tan enemigo del mundo de los negocios. Nuestros capitalistas peruanos engordando a su enemigo Mohme. De verdad, se merecen el meteorito por imbéciles.