[Opinión] Aldo Mariátegui: Gracias “tibios dignos” y PENX castillistas…

-Espero que todos esos bobitos que creían que el Partido Morado y Julio Guzmán eran “centristas” ya se hayan dado cuenta que estos morados no eran más que una amalgama de caviares oportunistas –tipo Gino Costa, que ha desfilado con mil camisetas políticas– y de rojimios que no dudan en ser furgones de cola de los comunistas de Perú Libre, como Flor Pablo. Dan arcadas. Y lamentablemente Somos Perú ya no es el partido centrista de los Andrade, sino un vehículo electoral secuestrado por personajes repelentes como Salaverry y arribistas dispuestos a todo, como la mandamás Patricia Li. También dan arcadas. Y estas arcadas siguen con esos supuestos demócratas que secundan la convocatoria para una Asamblea Constituyente, ese caballo de Troya de los comunistas para tomar el poder absoluto, como Héctor Valer (un tipo que entró al Congreso nada menos que con Renovación y ahora va de “progre”) o los acciopopulistas Raúl Doroteo y Jorge Flores (el anticomunista FBT debe estar revolcándose en su tumba con este par).

-Si, como afirma EC ayer, el congresista más cercano al nuevo presidente Castillo es Edgar Tello, entonces estamos jodidos porque ese señor es tan inteligente que el otro día sugirió que Sedapal venda agua mineral (cuando escuché eso, pensé que lo había dicho alguien que seguramente estaba muy borracho. Pero no, este estaba sobrio y cuerdo). Este Tello integró el Conare, el ala más radical del Sutep. Si Castillo confía tanto en gente tan sagaz y tan radical, hay poco que esperar de él.

-Estamos a nada del 28 de julio y aún no sabemos cuál será el próximo gabinete. Y Cerrón anunciando la revolución. Y Castillo asustando por sus limitaciones. Nunca dejaré de maldecir a los “tibios dignos” que votaron en blanco y a los irresponsables peruanos en el extranjero (PENX) que sufragaron por Castillo y nos metieron en esta pesadilla. Uno suponía que eran gente más pensante.