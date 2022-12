- Quiero empezar el artículo felicitando a los 8′836,380 cretinos que eligieron en la segunda vuelta a un casi deficitario mental como presidente del Perú. Son hasta peores que los 2′724,752 incalificables que votaron por el hijo de Chota en la primera vuelta. Felicito especialmente a los artistas (Evelyn, Mónica, Jacinto Díaz, Tatiana, etc.), periodistas (Renato Cisneros, Morán, Juliana, Patty, la familia Mohme y su gente de La República, Chincha, Mávila, AAR, el gran Lúcar, etc) y opinólogos (Jorge Bruce, Levitsky, RMP, etc.) que impulsaron el voto a Castillo o a la abstención. Bueno, allí están los resultados de su irresponsabilidad: tuvimos en Palacio a un inepto, semianalfabeto, corrupto y hasta golpista que no dejó de dar vergüenza ajena a cada momento. Y ya desde la campaña se veía que era un Cantinflas de quinta. Y ahora vivimos las asonadas de ese lumpen de extrema izquierda que son sus primitivos seguidores, entre Fenates, movadefos, cerronistas y esas hierbas. ¿Qué nivel intelectual tan ínfimo puedes tener para salir a cometer vandalismos por Castillo?

- Desde un principio les comenté que veía insostenible que Boluarte gobernase hasta 2026. Incluso le va a costar mucho llegar a 2024. No tiene seso, ni músculo político y la extrema izquierda está iracunda contra ella. Salvo el oportunista repelente de Rodríguez Cuadros, hasta la caviarada ha preferido estar lejos de ella. Cómo es la vida: Dina tuiteó contra un Merino al que llamó “asesino” y ahora está en la misma situación. ¡Schadenfreude!

- La demagoga Defensoría del Pueblo, la caviarada y las ONG pretenden que la Policía se enfrente a estas bandas de violentos vándalos salvajes con serpentinas y pétalos. Si sales a atacar gente y a destruir propiedad pública y privada, después no te quejes si te cae un balazo. A ver, que estos gamberros vayan a atacar con piedras y fuego a un aeropuerto en EE.UU. o bloqueen la autopista Miami-Orlando para ver cuánto tiempo duran.